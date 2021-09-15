"مصر الخير" تطلق قافلة طبية لخدمة ذوي الهمم بجنوب سيناء

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:19 م

أطلقت مؤسسة "مصر الخير" قافلة طبية بمحافظة جنوب سيناء لخدمة أهالينا وأطفالنا من ذوي الهمم إيماناً بدورهم في المجتمع وأن لهم الحق بالعيش في المجتمع كأشخاص طبيعين وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة جنوب سيناء.

وقامت مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع أفضل موردى الخدمات لتقديم خدمات الكشف علي المستحقين من ذوي الهمم خلال يومي القافلة 13 و14 سبتمبر الجاري، وإجراء الكشف الطبي على المستحقين وتقييم الحالات وأخذ المقاسات الخاصة بالأجهزة التعويضية ومقياس السمع تمهيداً لتوزيعها على المستحقين لاحقاً.

وتقوم مؤسسة مصر الخير وبعد الحصول على المقاسات المختلفة وتقييم الحالات بتقديم العديد من الخدمات من خلال القافلة الطبية (سماعات أذن - كراسي متحركة - كراسي كهرباء - كراسي متخصصة للشلل الدماغي - توفير عصا للمكفوفين - لاب توب ناطق للمكفوفين - أطراف صناعية - حذاء طبي مخصص لذوي الهمم).

وتوجه قافلة "مصر الخير" مساعدتها لمختلف الأعمار من أطفال وشباب لمساعدتهم علي العيش في المجتمع بصور طبيعية وزيادة قدرتهم علي التأقلم وسط المجتمع وأن لهم دور هام فى المجتمع كباقى أفراد عائلتهم ومحافظتهم حيث تم تقديم أكثر من 30 سماعة أذن بعد توقيع الكشف الطبي وأخذ المقياس المناسب لكل مستحق من المستحقين وتقديم اكثر من 15 كرسي متحر وكهرباء وكرسي مخصص للشلل الدماغي وتقديم اكثر من 12 لاب توب ناطق للمكفوفين لمساعدتهم علي التعلم و استكمال دراستهم وتوفير أكثر من 14 طرف صناعي لمساعدتهم في اداء المهام اليومية بصورة طبيعية.