بنك قناة السويس ضامن التغطية للإصدار الأول من سندات توريق "ڤاليو"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:07 م

قال حسين رفاعي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك "قناة السويس" إن مصرفه قام بدور ضامن التغطية Underwriter للإصدار الأول من سندات توريق شركة ڤاليو – ذراع التمويل الاستهلاكي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، والذي بلغت قيمته 322.55 مليون جنيه.

وأعلنت المجموعة المالية هيرميس عن إتمام صفقة الإصدار الأول بقيمة 322.55 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح «ڤاليو» مرخص من الهيئة العامة للرقابة المالية بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه.

وأوضح رفاعي أن بنك قناة السويس قام بتغطية الاكتتاب في 145 مليون جنيه من سندات الإصدار الذي يعد الأول من نوعه لشركة تعمل في مجال الخدمات المالية (التمويل الاستهلاكي) من خلال تطبيقات التكنولوجيا المالية fintech.

وأشار إلى أن مشاركة مصرفه في هذا الإصدار تأتي في إطار إستراتيجية البنك للتوسع في هذا المجال عملًا على تنويع محفظة توظيفات البنك وجودة الأصول المستثمر فيها والنمو بالإيرادات وتحسين مؤشرات الربحية، لافتًا إلى أن محفظة توظيفات البنك في صكوك التمويل وسندات التوريق المصدرة من الشركات سجلت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي الجاري لتصل إلى نحو 3.6 مليار جنيه مقارنةً بنحو 2.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2020، بزيادة بلغت نحو 822 مليون جنيه.