النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في مقتل صاحب مخبز بالسلام

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:43 م

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، لأقوال شهود العيان في مقتل صاحب مخبز على يد مجهولين في منطقة السلام، وقالوا إن المجني عليه من إحدى محافظات الصعيد وجاء منذ فترة ليفتح مخبزا .

وأضاف الشهود يوم الوقعة ظهر توك توك داخل المخبز يستقله أشخاص غرباء وما أن شاهدوا المجني عليه حتى أمطروه بالنيران وفروا هاربين، وكلفت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالى مفادة وجود إطلاق نار وسقوط قتيل بجوار فرن بمنطقة اسبيكو بالسلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة صاحب فرن مقتول بالرصاص، وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.