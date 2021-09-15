رادار وأنظمة دفاع.. إيطاليا تتعاون مع بريطانيا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:03 م

رادار من الجيل الجديد وأنظمة حماية متطورة للطائرات العسكرية، إعلانان من شركة ليوناردو الإيطالية للدفاع والأمن يعيدان إطلاق التعاون بين إيطاليا والمملكة المتحدة في مجال الدفاع، فيما تتوجه الأنظار لمعرض ديزي في لندن بشأن أنظمة الجيل السادس.

ويعد هذا عرض آخر لبريطانيا العالمية ولكن أيضًا للمصالح الإيطالية والبريطانية حتى لا تصبح المملكة المتحدة خارج الدفاع الأوروبي على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

من جهته، أعلن وزير المشتريات الدفاعية البريطانية جيريمي كوين، خطة بقيمة 72.5 مليون جنيه إسترليني لبرنامج "أسلحة الطاقة الموجهة" بغرض تمويل اختبارات البحرية والجيش البريطاني على أسلحة الليزر وترددات الراديو، وهي أحد المجالات ذات التطور التكنولوجي السريع.

فيما قدم وزير الدفاع البريطاني بن والاس "المكتب الوطني لبناء السفن" الجديد وهو المكتب الذي سيصبح "مركزًا استراتيجيًا لتوجيه التحول في مؤسسة بناء السفن".

وذكر موقع "ديكود 39" الإيطالي أن المرجع الاستراتيجي هو "ورقة الدفاع" التي وقعها بن والاس في مارس، وهو مستند نابع مباشرة من "المراجعة المتكاملة.. بريطانيا العالمية في عصر تنافسي"، التي قدمها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل أسبوع.

يأتي هذا فيما تعيد بريطانيا العالمية إطلاق طموحات لندن على المشهد الدولي وبالتالي تكون مصحوبة بنوايا تحديث عسكري كبير، ما ينعكس بدوره على العلاقات القوية في الميدان مع إيطاليا ومن ثم إعلانات شركة ليوناردو.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بالشراكة الاستراتيجية التي وقعتها الشركة مع سلاح الجو الملكي ومكتبين لوزير الدفاع: معدات الدفاع والدعم ومختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع وهو المركز الذي يتعامل مع الأبحاث المتقدمة في المجال العسكري والتي أطلقت قبل أسابيع أكبر حملة تجنيد في السنوات الأخيرة، ما فتح المجال لتوظيف ثلاثمائة من الفيزيائيين والعلماء والمهندسين والخبراء في التقنيات الجديدة.

فيما يتعلق الإعلان الثاني لليوناردو بانضمان إيطاليا إلى المملكة المتحدة لتطوير نظام الرادار الأوروبي المشترك مارك 2، وهو رادار الجيل الجديد الموجه ليوروفايتر.