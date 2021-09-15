كورونا في سوريا.. 7 وفيات و157 إصابة جديدة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 02:07 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الثلاثاء، تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 157 إصابة جديدة وشفاء 45 حالة.

وأفادت الصحة حسب البيانات، أن إجمالي الإصابات 29805 حالة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 2090 حاله لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 22837 حالة.

وجاءت محافظة اللاذقية الأعلى في عدد الإصابات الجديدة بواقع 33 إصابة تلتها حلب بـ 30 إصابة، أما حالات الوفاة فتركزت في دمشق بواقع 3 حالات، تلتها حلب بحالتين، وواحدة في كل من اللاذقية ودير الزور.

وكشفت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالتي وفاة ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 410901، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضع الوبائي عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر"، بتسجيل 134 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 407 آلاف و396 حالة.

ويرتفع إجمالي حالات الإصابة بالوباء منذ بداية ظهوره داخل الكويت إلى 410 آلاف و901 إصابة، ويرتفع إجمالي الوفيات إلى 2434 حالة وفاة.

كما أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 1071 كما بلغت نسبة الشفاء 15ر99%.

وسجلت الوزارة أيضًا 28 حالة داخل أقسام الرعاية المركزة.