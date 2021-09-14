الأهلي يكرم جيانا فاروق في حفل النجمة العاشرة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 10:24 م

كرم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه بالنادي، خلال حفل تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأهدى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، تي شيرت يحمل رقم 10" النجمة العاشرة " لـ«جيانا فاروق» بعد الإنجاز الكبير الذي حققته في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وتتويجها بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه بالبطولة.

ووجه مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» على قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيلها.

وقامت إدارات النادي المعنية بعمل الترتيبات اللازمة حتى تخرج الاحتفالية بالصورة التي تليق بالأهلي وبحجم هذا الإنجاز التاريخي. واتخذت إدارة النادي العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالاحتفالية، حيث تم دخول السادة الضيوف ورجال الإعلام من باب النادي المطل على مستشفى المعلمين، وقامت إدارة النادي باستئجار جراج الأوبرا، وكذلك جراج المحافظة المجاور لمقر النادي بالجزيرة، لتسهيل دخول سيارات الضيوف. وكانت إدارة النادي قد كشفت عن بعض التفاصيل الخاصة باحتفالية تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم، وأكدت أن الحضور يقتصر فقط على مجالس إدارات النادي، ونجوم الكرة القدامى، وأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، وبعض المدعوين، وممثلي وسائل الإعلام، في ظل التزام النادي بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة الجميع.