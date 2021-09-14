مصر تستضيف أول بطولة عربية للجودو للمكفوفين

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:50 م

تستضيف مصر أول بطولة عربية للجودو للمكفوفين وسط إجراءات احترازية قوية، طبقا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد العربي للجودو والايكيدو والسومو.

تستأنف منافسات البطولة العربية للجودو والتي تقام بمجمع الصالات رقم 2 باستاد القاهرة وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري، بمشاركة 12 دولة.

ويشارك فى منافسات الفردى شباب 125 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 97 لاعبا، و28 لاعبة.

ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات قوية وخاصة من لاعبي المنتخب المصري على لقب البطولة.

وتصدر المنتخب المصري المنافسات على مدار الأيام السابقة بالبطولة في مختلف الفاعليات.

يُذكر أن البطولة تشهد مشاركة كل من: العراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية الهاشمية بالإضافة الى مصر البلد المنظمة للبطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 600 لاعب ولاعبة، فى واحدة من أكبر التظاهرات الرياضية العربية فى الوطن العربى.