حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:17 م

أمرت نيابة الدرب الاحمر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة احدهم، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحري حول الواقعه.

وكشفت التحقيقات والمعاينة الاوليه، أن الواقعه تمت داخل إحدى الورش ملك للمتهم الاول، حيث وجد حفرة بعمق ٣ أمتار، وأدوات الحفر المستخدمه، وتم التحفظ عليها جميعا.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالدرب الأحمر.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للرائد أحمد عريان، معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام 4 أشخاص ، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة كائنة بالطابق الأرضى بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم. عقب التأكد من صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، ترأس قوة امنية وتم مداهمة المكان، ليتم في ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالورشة المشار إليها والمملوكة لأحدهم ، وعُثر بداخلها على (حفرة بعمق 3 متر - أدوات ومعدات التنقيب) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.