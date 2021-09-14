الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

حبس ارشيفيه
حبس ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة الدرب الاحمر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة احدهم، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحري حول الواقعه.

 وكشفت التحقيقات والمعاينة الاوليه، أن الواقعه تمت داخل إحدى الورش ملك للمتهم الاول، حيث وجد حفرة بعمق ٣ أمتار، وأدوات الحفر المستخدمه، وتم التحفظ عليها جميعا.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالدرب الأحمر.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للرائد أحمد عريان، معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام 4 أشخاص ، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة كائنة بالطابق الأرضى بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم. عقب التأكد من صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، ترأس قوة امنية وتم مداهمة المكان، ليتم في ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالورشة المشار إليها والمملوكة لأحدهم ، وعُثر بداخلها على (حفرة بعمق 3 متر - أدوات ومعدات التنقيب) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.