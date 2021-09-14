وزير الدولة للشئون الخارجية الهندية يزور الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 01:18 م

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية اليوم أن وزير الدولة للشئون الخارجية الهندى ف. موراليدهاران سيبدأ غدا زيارة رسمية للجزائر تستغرق ثلاثة أيام لإجراء محادثات مع المسئولين الجزائريين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الوزارة فى معرض - بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن - إن الوزير سيقوم بهذه الزيارة خلال الفترة مابين 15- 17 سبتمبر، وانه سيزور خلالها رئيس الوزراء الجزائرى أيمن بن عبدالرحمن، وسيجرى محادثات مع وزير الخارجية رمطان لعمامره ومع شخصيات أخرى بشأن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان أن الوزير سيلتقى أيضا مع أعضاء الجالية الهندية فى الجزائر خلال هذه الزيارة.

ووصف البيان العلاقات الهندية الجزائرية بأنها علاقات ممتازة وراسخة، ولفت إلى أن هناك تاريخا مشتركا يربط بين البلدين فى الكفاح ضد الاستعمار، وان العلاقات الدبلوماسية اقيمت بينهما خلال شهر يوليو عام 1962 وهو العام الذى حصلت فيه الجزائر على استقلالها.

وأشار بيان وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن حجم التبادل التجارى بين الهند والجزائر بلغ 39ر1مليار دولار خلال عام 2020/ 2021، وأن عددا من الشركات الهندية تعمل فى قطاعات مختلفة بالجزائر، وانه من المتوقع أن تؤدى هذه الزيارة إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.