"بلتون" تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة فى اجتماع "المركزى" المقبل

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 01:12 م

قالت أدارة الابحاث بشركة بلتون المالية القابضة، إن قراءة التضخم العام السنوي لمصر شهدت ارتفاعاً طفيفاً إلى 5.7% في أغسطس مقارنة بـ 5.4% في يوليو، أقل من تقديراتنا عند 6.2%.

وأضافت أن القراءة السنوية تعكس ارتفاع بواقع 0.1% على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.9% في يوليو، أقل من تقديراتنا متأثرة باستقرار أسعار السلع الغذائية مقابل ارتفاعها بنحو 0.5% الشهر السابق.

وتوقعت ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي في النصف الثاني من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة.

الإبقاء على أسعار الفائدة

وأوضحت أن تطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري، والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع.

وتوقعت إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 16 سبتمبر.

وأشارت أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا.