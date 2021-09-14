الزمالك يقترب من ضم لاعب وادي دجلة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 03:57 ص

فتح نادي الزمالك خط مفاوضات مع محمد عبدالعاطي لاعب وادي دجلة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحب عبدالعاطي بالانتقال للزمالك والمفاوضات معه خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم الأمور.

وتواصل معه أحد المسؤولين مساء الأحد الماضي لمعرفة رغبته من الانضمام للزمالك خلال الفترة المقبلة وطلباته.

وبدأ مسؤولو الزمالك يتفاوضون مع وادي دجلة خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم الأمور ومعرفة طلباتهم.

عبدالعاطي تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية من المصري و سموحة والجونة.

الجدير بالذكر أن عبدالعاطي من مواليد ٥ سبتمبر ١٩٩٥.