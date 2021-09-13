شاهد.. وزير الرياضة: العمل الجاد شعار المرحلة بعد انتخابات الاتحادات

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 10:30 م

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بخالص التهنئة لأبطال طوكيو الحاصلين على الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020.

أكد “صبحي” خلال كلمته بمقر نادي زد خلال تكريم الأبطال أنه لا رحمة في العمل الجاد منذ شهر نوفمبر المقبل، وذلك عقب الانتخابات الخاصة بالاتحادات.

اقام نادي زد الرياضي اليوم حفل تكريم لأبطال الأولمبياد الحاصلين على ميداليات بطوكيو 2020، وحضر الحفل عدد كبير من الرياضيين وكبار الشخصيات الرياضية و نجوم الوسط الرياضي أبرزهم أحمد حسن وحازم إمام وأحمد حسام ميدو علاوة على وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.