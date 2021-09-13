بالصور.. تطهير وتعقيم محطات وقطارات السكة الحديد

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 07:31 م

واصلت هيئة السكك الحديدية، اليوم الإثنين، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث واصلت أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائمًا ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.