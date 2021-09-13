للمرة الثانية.. استمرار حبس المتهم بقتل شقيقه وتقطعيه لأشلاء بإمبابة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 04:16 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس مسجل خطر ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية، لاتهامه بقتل شقيقه وتقطيع جثته لأشلاء والاستيلاء على أموال الجمعية.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الوارد من الطب الشرعي الخاص بأشلاء جثة المجني عليه.

البداية بتلقي المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية "ساقين" لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حلاق له معلومات جنائية" ومقيم بذات المنطقة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته اعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس المشار إليه وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر "حلاق"، مقيم بذات العنوان" حيث أنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه "المجنى عليه" وطلب مساعدته إلا أنه رفض الأمر الذى أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بالمحل عمله فعقد العزم على قتله وفـى سبيل ذلك قام باستدراجه لشقة قام بإستئجارها حديثاً بدائرة القسم وغافله وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة وإستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعهم بأجولة بلاستيكية وألقاهم بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه واستولى على "مبلغ مالى".

وأرشد المتهم عن أماكن تخليه عن باقى الجثة، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة " 2 سكين- حبل بلاستيك" والمسروقات "مبلغ مالى- هاتف محمول المجنى عليه" وقرر بإنفاقه باقى المبلغ فـى سداد ديونه. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.