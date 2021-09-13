دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يحشد القوة الضاربة لمواجهة برشلونة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 03:39 م

أعلن يوليان ناجيلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ القائمة المسافره إلى إسبانيا لمواجهة برشلونة غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة العملاق البافاري تواجد الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وسيرجى جنابري ومارسيل سابيتزر رغم معاناتهم من اصابات خفيفه مؤخرا.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره بايرن ميونخ في التاسعة مساء غد، الثلاثاء على ملعب "كامب نو".

وضمت قائمة بايرن ميونخ كلا من:

حراسة المرمى: نوير، أولريخ، فروتخيل.

خط الدفاع: أوباميكانو، ريتشاردز، سوله، بافار، سار، لوكاس هيرنانديز، ديفيز، ناينزو.

خط الوسط: كيميتش، جروتسيكا، سابيتزر، روكا، توليسو، كوايزنس، تيلمان.

خط الهجوم: جنابري، ليفاندوفسكي، كومان، ساني، تشوبو موتينج، مولر، موسيالا.

وتعتبر المباراة ثأرية لنادي برشلونة بعد الهزيمة المذلة أمام العملاق البافاري بنتيجة 8–2 في ربع نهائي دوري الأبطال الموسم قبل الماضي.