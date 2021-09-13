الإثنين 13 سبتمبر 2021
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الأخبار

الأربعاء.. انعقاد المؤتمر السابع للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية

الدكتور محمد بن علي
الدكتور محمد بن علي كومان
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يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، يوم الأربعاء المقبل،  المؤتمر  السابع للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
ويشارك في هذا المؤتمر المسئولون عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعماله من بينها: احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة كوفيد-19، دليل عربي استرشادي بالإجراءات النموذجية لحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان وتصور نموذجي للتقرير الذي تقدمه كل من الدول الأعضاء لتجاربها في هذا المجال.

 كما سيناقش مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني،  وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

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