البنك العربي يطلق برنامج توفير للأطفال والقصر بباقة شاملة من المزايا

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 03:28 م

أعلن البنك العربي عن تحديث برنامجه الخاص بالأطفال والقُصّر حتى عمر 16 سنة وإطلاقه بمميزاته الجديدة تحت اسم "عربي جونيَر" وبباقة شاملة من المزايا الجديدة كلياً، في إطار سعيه المستمر نحو تطوير خدماته وبرامجه المصرفية وانطلاقاً من دور البنك الرائد في دعم مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالشمول المالي.

ويوفر برنامج "عربي جونيَر" مجموعة كبيرة من المزايا البنكية وغير البنكية صممت لتشجع الآباء والأمهات على الادخار لمستقبل أبنائهم ولتجعل من التوفير تجربة ممتعة وذات قيمة للأطفال مما يسهم في زرع الثقافة المالية لديهم في سن مبكرة. وتشمل هذه المزايا: الاستفادة من حساب التوفير الرقمي "e-tawfeer" عبر تطبيق "عربي موبايل" والتي تتيح الادخار الكترونياً بالاضافة إلى الحصول على نقاط مكافآت مقابل رصيد الحساب والعديد من المزايا والمكافآت الأخرى، وكذلك حساب توفير بخيارات متعددة من الودائع والشهادات بأسعار فائدة تفضيلية، وبطاقة فيزا الدفع بتصميم خاص وبدون رسوم، وإسورة الدفع الذكي معفية من رسوم الإصدار بألوان وأحجام مناسبة للأطفال، والتي تتيح الدفع من حساب بطاقة فيزا الدفع بدون الحاجة لإبراز البطاقة الفعلية من خلال تمرير الإسورة على جهاز التاجر في الأماكن التي تقبل الدفع بتقنية اللاتلامسية.

يأتي هذا بالإضافة لميزة "التوفير الفوري" والتي تمكن الوالدين من التوفير لأبنائهم تلقائياً مع كل عملية شراء يقومون بها ببطاقة الدفع أوالبطاقة الائتمانية من خلال تحويل نسبة مئوية أو قيمة تقريبية، يحددها الوالدان بشكل مسبق، من قيمة عمليات الشراء ليتم تحويلها مع كل عملية شراء إلى حساب "عربي جونيَر" الخاص بالطفل ويتم خصمها من حساب الوالدين. كذلك يقدم برنامج "عربي جونيَر" هدية فورية عند فتح الحساب إلى جانب خصومات وعروض حصرية لدى مجموعة من محلات التسوّق والألعاب والترفية وغيرها العديد.

وفي تعليقه على إطلاق البرنامج الجديد، قال محمد الحلواني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – مصر: "نحرص في البنك العربي على تطوير برامجنا باستمرار بهدف تقديم تجربة مصرفية رائدة ومميزة لعملائنا من مختلف الفئات تلبي احتياجاتهم المصرفية الحالية والمستقبلية." وأضاف: "يأتي تحديث البرنامج الخاص بالأطفال والقُصّر حتى عمر 16 سنة تأكيداً على جهود البنك العربي المتواصلة لتقديم وسيلة ادخارية مثالية للوالدين والأبناء من خلال مزايا البرنامج الفريدة التي تدعم الأهل في ضمان مستقبل أبنائهم وتمنحهم الفرصة لتعزيز ثقافة أبنائهم المالية."

تجدر الإشارة هنا إلى أن إطلاق برنامج "عربي جونيَر" يأتي ضمن سلسلة البرامج والحلول المصرفية المتكاملة والمعززة بأحدث الخدمات والقنوات الرقمية والتي يقدمها البنك العربي لتلبية الاحتياجات المصرفية لمختلف أفراد العائلة عبر مراحل حياتهم المختلفة. وتغطي البرامج التي يقدمها البنك احتياجات الأطفال والشباب والموظفين والمهنيين، إلى جانب البرامج المصرفية وخدمات إدارة الثروات الموجهة إلى فئات الدخل المتوسط والمرتفع وكذلك خدمات التأمين المصرفي.