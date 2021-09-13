تحالف مصرفي يؤسس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال 1.75 مليار جنيه

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:55 م

أسس المصرف المتحد بالمشاركة فى التحالف الذى يضم صندوق مصر السيادي وبنك مصر والقابضة للتأمين، منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه، وجارى الحصول على موفقة البنك المركزى، وسيقوم التحالف إلى جانب مستثمرين أخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطي 500 مليون جنيه.

وتمتلك منصة "لايتهاوس" فرصا واعدة للنمو وتتوائم مع استراتيجية التحالف بالاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاع التعليم، كما تتلاقى مع استراتيجية التحالف في الاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة "لايتهاوس" التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.

وبحسب اتفاق الشراكة الجديدة سيتم إدارة المنصة تحت إشراف المهندس حسام القباني -المتخصص في إدارة وإنشاء المدارس وأحد مؤسسي مدارس الأورمان- بالإضافة إلى شركة أيرنوود للاستثمارات وشركة مصر كابيتال.

وصرح أشرف القاضى – رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب للمصرف المتحد، بإن الاستثمار في المنظومة التعليمية ياتي تنفيذا لسياسة الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية للاهتمام بالمنظومة التعليمية وتعظيم الاستثمارات فيها لتدعيمها فنيا وتقنيا، الأمر الذي ينعكس ايجابيا علي مراحل بناء الشخصية والهوية المصرية الحديثة. وذلك بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري.

وجاء ذلك بحضور فرج عبد الحميد - نائب رئيس المصرف المتحد ود. احمد الغندور – مساعد العضو المنتدب للاستراتيجية المؤسسية والاستثمار وغادة مصطفي - رئيس قطاع الاستثمار واحمد حبلص - رئيس قطاع الحزانة واسواق المال وفريق عمل المصرف المتحد -

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي امس اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021 والتي يأتي علي رأس أولوياتها الاستثمار في المنظومة التعليمية بمراحلها المختلفة من تعليم أساسي وفني وتعليم عالي لخدمة أهداف ومبادئ التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأعرب القاضي ان الشراكة المؤسسية بين المؤسسات المصرفية ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في التعليم والتي نتج عنها منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية تعد أحد آليات لتعظيم العوائد من مخرجات التعلم للمواطن من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية للدولة المصرية بجميع مراحلها وتخصصاتها.

واوضح اشرف القاضي، أن المنظومة التعليمية والتعليم الفني يحظي باهتمام كبير من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية، ولهذا تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وايضا وزارة التعليم العالي على وضع الرؤى والآليات والخطط لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين من خلال ربط العملية التعليمية وفقا لأحدث الممارسات باحتياجات سوق العمل

ومن جانبه أشار المهندس حسام قباني رئيس مجلس إدارة لايتهاوس، إلي أن قطاع التعليم المدرسي في اشد الحاجة الى القطاع الخاص لسد الفجوة التعليمية وتضمين أحدث وسائل إدارة التعليم للمساهمة الفعالة في التنمية الوطنية الشاملة. وأضاف ان رؤية منصة لايتهاوس هي تقديم خدمة تعليمية مميزة في متناول أسرة الطبقة المتوسطة.

وصرح محمد الشريف الرئيس التنفيذي لشركة ايرنوود للاستثمارات ونائب رئيس مجلس إدارة لايتهاوس، بأن لايتهاوس أسست بكل المقومات اللازمة لتكون رائدة التعليم للطبقة المتوسطة من أسس فنية وإدارية ومالية. وأضاف ان المنصة حددت المدارس والأراضي التي ستبدأ بها في الجولة الاستثمار الأولى وتسعى للبدء في جولة الاستثمار الثانية قبل نهاية 2022.

وقامت شركة بلتون المالية القابضة بدورالمستشار المالي ومكتب معتوق وبسيوني للمحاماة بدور المستشار القانوني للايتهاوس، فيما استعان صندوق مصر السيادي برينيسانس كابيتال كمستشار مالي وبيكر أند ماكينزي كمستشار قانوني، فيما قام مكتب الكامل بدور المستشار القانوني لبنك مصر و مصر كابيتال.

