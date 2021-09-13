كورونا تسجل 4 ملايين و645 ألف وفاة و225 مليونا و537 ألف إصابة حول العالم

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:16 م

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 645 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 225 مليونا وما يزيد على 537 ألف اصابة، تعافى منهم 202 مليون ونحو 138 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 374 ألفا و870 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,933 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا 788 وفاة، والمكسيك 675 وفاة، وإيران 487 وفاة، وماليزيا 292 وفاة، والبرازيل 292 وفاة.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، امريكا 35,450 إصابة، والهند 31,374 إصابة، وبريطانيا 29,173 إصابة، والفلبين 21,400 إصابة، وتركيا 21,352 إصابة.

ولا تزال امريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: امريكا 677,988 وفاة، والبرازيل 586,882 وفاة، والهند 442,907 وفيات، والمكسيك 267,748 وفاة، والبيرو 198,764 وفاة.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: امريكا 41,853,362 إصابة، والهند 33,264,175 إصابة، والبرازيل 20,999,779 إصابة، وبريطانيا 7,226,276 إصابة، وروسيا 7,158,248 إصابة.