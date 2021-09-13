البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات الإثنين

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:08 م

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3.9 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب .

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.17 % ليصل إلى مستوى 11,056.16 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30capped بنسبة 0.43 % ليصل إلى مستوى 13,483.83 نقطة.



كما صعد مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 2.21 % ليصل إلى مستوى 2,908.63 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" هو الأخر بنسبة 1.78 % ليصل إلى مستوى 3,901.14 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 1.77 %، ليصل إلى مستوى 2,414.72 نقطة، وارتفع مؤشر EGX ESG بنسبة 1 % وصولا لمستوي 1,867.2 نقطة ، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.16 %، وصولا الي 4,315.66 نقطة.