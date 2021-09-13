الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات الإثنين

البورصة
البورصة
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واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3.9 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب . 

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.17 %  ليصل إلى مستوى 11,056.16 نقطة، وكذلك مؤشر  "EGX30capped بنسبة 0.43 % ليصل إلى مستوى 13,483.83 نقطة. 
 

كما صعد مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 2.21 % ليصل إلى مستوى 2,908.63 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" هو الأخر بنسبة 1.78 % ليصل إلى مستوى 3,901.14 نقطة، وارتفع أيضا  مؤشر EGX50 بنسبة 1.77 %، ليصل إلى مستوى 2,414.72 نقطة، وارتفع مؤشر EGX ESG بنسبة 1 % وصولا لمستوي 1,867.2 نقطة ، وكذلك مؤشر  EGX30-TR بنسبة 0.16 %، وصولا الي 4,315.66 نقطة.