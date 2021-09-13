اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء أمس الأحد، وفى نشرة منتصف الليل 12 سبتمبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:
وزير الزراعة يفتتح الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض "صحاري"
https://www.albawabhnews.com/4429809
الثلاثاء.. نهاية الحق بتعديل عملة التداول على سهم القابضة المصرية الكويتية
https://www.albawabhnews.com/4430048
أنت في أيد أمينة.. المنصور تعلن عن حملة فحص مجاني لـ"أوبل إسترا"
https://www.albawabhnews.com/4429973
شاهد.. وزير المالية يصل عزاء محمود العربي
https://www.albawabhnews.com/4429987
مجمع الإصدارات المؤمنة بالعاصمة الإدارية يستقبل وفد جمعية "المصريين الأفارقة"
https://www.albawabhnews.com/4429947
مؤتمر تقني: التحول الرقمي ضرورة لتحقيق التنمية
https://www.albawabhnews.com/4429843
"HUAWEI FreeBuds 4" عالم غير محدود من المميزات مع السماعة الأفضل في 2021
https://www.albawabhnews.com/4429855
"ماونتن فيو" في الصدارة بمبيعات استثنائية خلال النصف الأول من 2021
https://www.albawabhnews.com/4429851