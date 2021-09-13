اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:00 ص

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء أمس الأحد، وفى نشرة منتصف الليل 12 سبتمبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

وزير الزراعة يفتتح الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض "صحاري"

https://www.albawabhnews.com/4429809

الثلاثاء.. نهاية الحق بتعديل عملة التداول على سهم القابضة المصرية الكويتية

https://www.albawabhnews.com/4430048

أنت في أيد أمينة.. المنصور تعلن عن حملة فحص مجاني لـ"أوبل إسترا"

https://www.albawabhnews.com/4429973

شاهد.. وزير المالية يصل عزاء محمود العربي

https://www.albawabhnews.com/4429987

مجمع الإصدارات المؤمنة بالعاصمة الإدارية يستقبل وفد جمعية "المصريين الأفارقة"

https://www.albawabhnews.com/4429947

مؤتمر تقني: التحول الرقمي ضرورة لتحقيق التنمية

https://www.albawabhnews.com/4429843

"HUAWEI FreeBuds 4" عالم غير محدود من المميزات مع السماعة الأفضل في 2021

https://www.albawabhnews.com/4429855

"ماونتن فيو" في الصدارة بمبيعات استثنائية خلال النصف الأول من 2021

https://www.albawabhnews.com/4429851

29 نوفمبر.. انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

https://www.albawabhnews.com/4429804

