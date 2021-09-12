كارمن بصيبص تبدأ تصوير الجزء الثالث من "عروس بيروت"

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:40 م

أعلنت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت الذي تقدم فيه دور ثريا زوجة فارس الضاهر، بعد أشهر قليلة من إعلان أبطاله استكمال أجزاء السلسلة.

ونشرت كارمن بصيبص صورة لها من كواليس بدء تصوير عروس بيروت معلنة عن انطلاق العمل رسميا، وذلك بعد ساعات من نشر ظافر العابدين فيديو من التحضيرات.

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

وانتهت أحداث الجزء الثاني بولادة طفلة فارس وثريا وخسارة الأسرة كل أموالها بسبب القضية التي لفقها لها آدم، وتركت الأسرة قصرها الشهير لتبدأ من جديد بعدما أعلن إفلاسهم رسميا.

ومن الرسائل التي حملتها الحلقة الأخيرة هو أنه "بالوحدة وتماسك العائلة يمكن تخطي كل المصاعب، وايضًا كل شخص يمكنه أن يختار الحب أو الكره، السلام أم الحرب، هو من يصنع أي قرار يريده في الحياة وكل شيء بيده وحده".