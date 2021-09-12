تدريب الأهلي.. الدوليون ينتظمون في المران استعدادا للطلائع

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 06:37 م

انتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصلوا عليها عقب عودتهم من الجابون وانتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني، الذي ‏خاض لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

وشارك الدوليون محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن في مران الأهلي اليوم، الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادًا للقاء طلائع الجيش المقبل في بطولة كأس السوبر المصري.

وعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل المران، للحديث عن أهمية لقاء الطلائع.

وكان موسيماني، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس السبت، في إطار البرنامج الموضوع للفريق خلال الفترة الحالية، استعدادًا لخوض مواجهة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

من ناحيته قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم الخميس المقبل عقب مباراة المقاولون العرب الودية، مشيرًا إلى أن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة إنبي في دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد الإسكندرية.

وكان عبد الحفيظ قد أعلن عن خوض الأهلي مباراتين وديتين يومي 13 و16 سبتمبر الجاري أمام فريقي بتروجتن والمقاولون على الترتيب.

يذكر أن النادي الأهلي تلقى خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.