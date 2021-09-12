اتحاد المصارف العربية ينظم "الملتقى المصرفي الأول للأمن السيبراني"

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:28 م

برعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وبمشاركة أكثر من 250 مشاركًا من قيادات البنوك العربية وكبرى الشركات الإقليمي والدولية المتخصصة فى مجال الأمن السيبراني.

وينظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني فى شرم الشيخ ولمدة ثلاث أيام خلال الفترة من 7-9 أكتوبر 2021.

ويهدف هذا الملتقى إلى تعميق معرفة وتطوير مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني في المصارف العربية بالتقنيات والأساليب الحديثة التي يستخدمها قراصنة المعلوماتية (Hackers) وعلى التكنولوجيا المتطورة والوسائل والأدوات التي تسمح بمواجهة هذه الأساليب الحديثة من القرصنة، ووضع أنظمة الضبط والرقابة التي تمكنهم من تعطيل خطط القراصنة، كما سيشكل الملتقى فرصة للإستفادة من تبادل الخبرات بين المسؤولين والخبراء المتخصصين في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي، الأمر الذي يؤدي إلى رفع كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبته للتطورات المتسارعة على المستوى العالمي.

ومن أبرز المواضيع التي سيناقشها المنتدي:

- قواعد الأمن السيبراني- تعزيز موقف الامن السيبراني فى البنوك

- إدارة مخاطر تزوير البطاقات الائتمانية - الاتجاهات والتقنيات

- التخفيف من تأثيرات الحوادث من خلال هندسة الثقة الصفرية

- جهوزية للاستجابة للحوادث- ماذا تحتاج لتعرف ولتستعد له SOC والتحول الى الاستجابة للذكاء الاستباقي

- الكشف عن التهديد الاستخباري- التعاون والاشراف

- إدارة مخاطر الأمن السيبراني من قبل طرف ثالث - العثور على شريك موثوق

- التهديدات السيبرانية

- الهجمات الالكترونية اليوم - تطور مشهد التهديد والتنبؤات

- الكشف عن البرامج الضارة والاستجابة لها

- تسريع رحلتك الخالية من الثقة

- التحولات الرقمية وتهديدات API والضوابط

- مطاردة تهديدات الويب المظلم

- الأمن السيبراني وفق أطر معايير الأمن الدولية

ويشهد هذا المنتدى تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة يجريها نخبة مختارة ومتميزة من الخبراء والمحاضرين المعروفين على المستوى المصري والإقليمي والدولي.

وأكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن مدينة شرم الشيخ التى تتميز شواطئها بطبيعة خلابة وباتت بحبها للضيف وإكرامه مدينة للمؤتمرات والمنتديات الدولية، وخصوصًا لمؤتمرات ومنتديات إتحاد المصارف العربية الذى تآلف مع هذه المدينة بسحرها وموقعها وصوتها الذى يصل إلى أقاصى العالم.