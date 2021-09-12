إنفوجراف.. عشر طرق لتوفير استهلاك البنزين في السيارات

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 02:49 م

حدد متخصصون في قطاع السيارات نحو 10 وسائل لتوفير استهلاك البنزين في السيارات تتمثل فيما يلي:

1- تغيير ناقل الحركة اليدوي وفقا للسرعات اللي حددتها الشركة المنتجة ومن المفضل أن يحصل علي موتور تتراوح سرعته ما بين 2000 إلي 2500 دورة في الدقيقة.

2- تجنب السرعة العالية والإلتزام بالسرعة المتوسطة بين 50-80 كم/ساعة، والسرعة المعتدلة تحافظ على بنزين السيارة، مع ملاحظة أن أغلبية الطرق في مصر مراقبة برادار أقصي سرعة 90 كم/ساعة.

3- التعود علي دواسة البنزين بسرعة ثابتة وتجنب تفاوت السرعة لأنه يساعد في استهلاك بنزين أكثر وتقليل السرعة وتجنب الوقوف المفاجئ عند ابطاء السرعة بشكل تدريجي وهو يوفر البنزين.

4- التأكد من سلامة فلتر الهواء وإجراء الصيانة الدورية وتغييره عند الحاجة.

5- محاولة عدم زيادة الأوزان في السيارة لتقلل استهلاك الوقود.

6- تغيير الزيت بصفة دورية واستخدم أنواع الزيوت خصوصا من الأنواع التي توصي بها الشركة المنتجة، وتجنب الزيوت غير المضمونة.

7- إجراء صيانة دورية للموتور لتجنب الأعطال التي ترفع من استهلاك البنزين.

8- تجنب عدم الصيانة الدورية لـ"البوجيهات" والتي تؤدي إلى زيادة في استهلاك البنزين.

9- التأكد من غلق الشبابيك بإحكام عند تشغل التكييف حتى لا يرتفع الاستهلاك.

10- التأكد دائما من إحكام غلق غطاء خزان البنزين.