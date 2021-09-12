ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة ألمانيا الدولية للتنس 

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:40 م

تأهلت بطلة التنس المصرية ميار شريف المصنفة رقم 96 عالميا، إلى نهائي بطولة ألمانيا الدولية للتنس WTA 125 المقامة في مدينة كارلشروه الألمانية، بعد الفوز على اللاعبة الرومانية جاكلين كريستيان، في مباراة ماراثونية، أقيمت على مدار يومين بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة.

وكانت المباراة بين ميار شريف وجاكلين كريستيان اقيمت امس ولكنها توقفت لفترة طويلة بسبب ضعف الإضاءة وبعد استئناف المباراة اليوم حسمت ميار شريف اللقاء الذي استمر لمدة ساعتين و53 دقيقة بمجموعتين مقابل واحدة.

ومن المنتظر أن تواجه ميار شريف في المباراة النهائية اللاعبة الإيطالية مارتينا تريفيسان المصنفة رقم 106 على العالم.

وحققت الإيطالية مارتينا الفوز على البلجيكية مارينا زانيفسكا، في الدور قبل النهائي بمجموعتين مقابل واحدة وجاءت نتائجها 6-3، 4-6، 6-4 بعد مباراة استمرت ساعتين و36 دقيقة.

وتأهلت ميار شريف إلى دور قبل نهائي بطولة ألمانيا بعد اكتساح لاعبة سلوفاكيا سامركوفا ريبيكا بمجموعتين نظيفتين، في إنجاز تاريخي للتنس المصري.