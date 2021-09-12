اليوم.. انطلاق ملتقى أديبات الإمارات

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:17 ص

انطلقت اليوم الأحد الدورة السادسة من ملتقى أديبات تحت عنوان التجربة والأثر، و بتنظيم المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ويستمر الملتقى حتى 15 من سبتمبر الجاري.

و يتضمن جلسات في النقد والشعر والرواية، والتجارب الخاصة، والحوار مع المبدعين، وقراءة لبعض النصوص، وكذلك استضافة عدد من الأديبات الإماراتيات اللواتي شاركن في تأليف كتاب حديث العزلة.

وتشارك في الملتقى حوالي ثلاثين أديبة إماراتية، إضافة إلى ضيفة الملتقى في هذه الدورة وهي الروائية العمانية بشرى خلفان، وهي عضو مؤسس في جمعية الكتاب والأدباء العمانية، ورئيسة أسرة كتاب القصة ورئيسة لجنة الأدب والإبداع بالنادي الثقافي، وعضو مؤسس في مختبر السرديات العماني ومديرته، ولها العديد من الإصدارات.

ويتضمن برنامج الملتقى كلمة افتتاحية في اليوم الأول، تليها الجلسة الأولى وهي بعنوان "النقد الأدبي قراءة في واقع الحضور النسائي الإماراتي في المشهد" وتتحدث فيها الدكتورة بديعة الهاشمي، والدكتورة زينب الياسي، والدكتورة مريم الهاشمي، وتديرها الشاعرة صالحة غابش، بعدها تبدأ الجلسة الثانية وهي أمسية شعرية، عنوانها "هي والقصيدة تجربة وقراءات" وتشارك فيها الشاعرات: شيخة المطيري، الهنوف محمد، وأمل السهلاوي، وتديرها الدكتورة عائشة البو سميط.

فيما تكون الجلسة الأولى في اليوم الثاني ندوة عن نصوص الروائية الإماراتية "ملامح التجربة" وتتحدث فيها كل من نادية النجار وفاطمة المزروعي، وتديرها الأديبة فاطمة الهديدي. بينما الجلسة الثانية فستكون "قراءة في رواية دلشاد"، ولقاء مع مؤلفتها ضيفة الملتقى الروائية العمانية بشرى خلفان، وتدير الجلسة الشاعرة شيخة الجابري.

وتخصص الجلسة الأولى من جلسات اليوم الثالث للأصوات الجديدة وعنوانها "كاتبات يرمن النجوم" وستقرأ فيها مريم الساعدي وأروى السيابي قصصاً، بينما ستقرأ فاطمة الطريان الشعر، وتديرها نجيبة الرفاعي، والجلسة الثانية ستكون عبارة عن لقاء حواري بعنوان للإبداع أبواب كثيرة مع الأديبة نجوم الغانم، وتديرها صالحة عبيد حسن.