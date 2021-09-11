"ما وراء حدود كرة القدم" تدشن نادي محمد بن زايد للسلام الرياضي

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:53 م

دشن سالم الكربي مؤسس “مبادرة ما وراء حدود كرة القدم ”، نادي محمد بن زايد للسلام الرياضي في القاهرة وذلك في ابتكار جديد في عالم الإبداع الرياضي.

وقال الكربي في تصريحات له ان هذا يعتبر أول نادي للسلام الرياضي في العالم في ابتكار مفهوم جديد للأندية الرياضية .

واشار الى ان المبادرة تضمنت تطوير ملعب كرة قدم في حي فيصل لشباب منطقة الهرم ، وقمنا بوضع اللافتات حول الملعب و التي تحمل اشهر المقولات لشخصيات عالمية عظيمة مثل لوحة لحديث نبوي شريف و لوح اخرى لمقولات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان و الشيخ محمد بن زايد ال نهيان و الرئيس عبدالفتاح السيسي و غاندي و نيلسون مانديلا و سقراط و افلاطون تحث على السلام و التسامح و التعايش بين الشعوب من دون تفرقة و تمييز و نزع الكراهية و غرس روح الانتماء للوطن و القيادة .

حضر الافتتاح القس رفعت فكري من الكنيسة الإنجيلية ورئيس السنودس الإنجيلي والشيخ محمد المطعني من الأزهر الشريف.

ونوه بأنه تم من خلال المبادرة استحداث مفهوم جديد في عالم الأندية الرياضية في العالم بأسم الرجل الأول الذي على عاتقه حمل السلام و الأمن و الامان في منطقة الشرق الاوسط و تأكيد بأن هذا الابتكار الرياضي يرسخ اهمية الرياضة كجسر للتواصل الفعال بين الشعوب و الاديان و يجمعهم بمحبة في ارضية ملعب كرة القدم .

وقال أن هناك خطط ستنفذ قريباً لإطلاق نادي محمد بن زايد للسلام الرياضي في دول اخرى مثل الهند و المغرب.