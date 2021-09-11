الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يكتسح استون فيلا بثلاثية

السبت 11/سبتمبر/2021 - 08:37 م

اكتسح فريق تشيلسي نظيره أستون فيلا بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة الرباعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية البلوز روميلو لوكاكو "هدفين" في الدقيقتين 15 و90 وماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 48 .

بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب البريميرليج خلف مانشستر يونايتد المتصدر بفارق الأهداف بينما يتواجد استون فيلا في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

ووصل المهاجم البلجيكي لوكاكو الزحف نحو صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 3 أهداف بفارق هدف خلف الثنائي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد.

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي ودين سميث مدرب أستون فيلا التشكيل الأساسي للمواجهة التي تجمعهما بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد اللاعب الإسباني ساؤول نيجيز في تشكيل البلوز للمرة الأولى، منذ انتقاله على سبيل الإعارة قادما من أتلتيكو مدريد، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية كما تواجد النجم الدولي المغربي حكيم زياش، في تشكيل تشلسي ايضا بعد العودة من الاصابة.

جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تشالوباه، تياجو سيلفا، روديجر، هودسون أودوي

خط الوسط: كوفاسيتش، ساؤول، ألونسو

خط الهجوم: حكيم زياش، روميلو لوكاكو، هافيرتز.

بينما جاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: ستير

خط الدفاع: كونسا، مينجز، توانزيبي، كاش

خط الوسط: رامسي، دوجلاس لويز، ماكجين، تارجيت

خط الهجوم: واتكينز، إنجز.