السبت 11 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. "محمد" يناشد التضامن الاجتماعي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

صوت الناس
صوت الناس
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يناشد محمد محمد ابراهيم هيكل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وجاءت نص الشكوي كالتالي:-

مقدمه المواطن / محمد محمد ابراهيم هيكل مواليد 62 مقيم كفر الغاب كفر سعد دمياط اعاقتي بتر الساق الأيسر تقدمت منذ شهر فبراير 2021 للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة ومنذ التاريخ الموضح معاليكم وكلما استعلمت تم قبول الطلب وجاري استخراج البطاقة والخط الساخن مره يقولوا تم الطباعة وفي البريد ومرة لا تزال قيد الطباعة وانا رغم ما اعانيه اذهب الي البريد او استعلم من خلال الخط الساخن الخاص بوزارة التضامن ولكن دون جدوي 

اهيب بكم مساعدتي بتعليمات منكم بسرعة استخراج البطاقة خاصة انه يوجد أصدقاء لي

تقدموا بعدي بشهور وتم استخراج بطاقاتهم .

للتواصل مع الحالة: 01009780490

نيفين القباج صوت الناس بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة التضامن

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