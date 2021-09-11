الدوري الإنجليزي.. كريستال بالاس يلحق أول هزيمة بتوتنهام

السبت 11/سبتمبر/2021 - 03:57 م

ألحق فريق كريستال بالاس أول هزيمة بفريق توتنهام متصدر الدوري الإنجليزي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب " سيلهرست بارك" في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف كريستال بالاس ويلفريد زاها في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، وأودسون إدوارد "هدفين" في الدقيقتين 84، والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ولعب فريق توتنهام بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 58، بعد طرد جافيتي تانجانجا بعد دخوله في مشاجرة مع ويلفريد زاها.

بهذه النتيجة توقف رصيد توتنهام عند 9 نقاط في صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي مؤقتاً، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 5 نقاط في المركز 11.