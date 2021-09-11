السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري الجيزة

تطوير المحاور المرورية
تطوير المحاور المرورية
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تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة تطوير العديد من المحاور المرورية المهمة بالأحياء والمراكز والمدن، في إطار تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية لتسهيل حركة السير. 

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الايبوكسي بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمترددين علي الكوبري والذي ينفذ من خلال مديرية الطرق بالمحافظة وبالتنسيق مع حي جنوب والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وتم البدء في الأعمال أمس بواقع كل حارة مرورية على حدة يتم  غلقها جزئيا ورفع كفاءة طبقة الطريق بها وذلك لعدم تعطيل حركة المرور بالكوبري، حيث اطمأن المحافظ على الالتزام بنسب تنفيذ الأعمال وبالجدول الزمني المحدد لها لفتح الكوبري بالكامل أمام حركة المرور.

وتابع المحافظ، أعمال تطوير شوارع أحمد شوقى وشارع فرحات بحي جنوب الجيزة والتي تم البدء في أعمال كشط طبقة الطريق المتهالكة، وتمهيده لبدء أعمال الرصف والتطوير بهما.

كما تابع المحافظ،  البدء في أعمال تطوير والرصف بشارع هيئة التدريس بحي بولاق الدكرور، وهو  الرابط بين شارع مشرفة، وشارع المشتل لما له من أهمية مرورية، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير ورصف شارع زغلول بحي الهرم.

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