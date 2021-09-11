نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 11 سبتمبر 2021

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت، وإلى نص النشرة:
معيط: الصكوك السيادية بديل جديد لتمويل المشروعات
https://www.albawabhnews.com/4429068
وزيرة التخطيط تعلن عن موعد اجتماع مجلس حوكمة التجارة العربية الأفريقية
https://www.albawabhnews.com/4429013
وزيرة الصناعة تستعرض مع رئيس المؤسسة الإسلامية للتمويل مشروعات التعاون
https://www.albawabhnews.com/4428970
غدا.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن والإسكان المتميز والاجتماعي بالسادات
https://www.albawabhnews.com/category/2