السبت 11 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 11 سبتمبر 2021

النشرة
النشرة
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تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت، وإلى نص النشرة: 

معيط: الصكوك السيادية بديل جديد لتمويل المشروعات

https://www.albawabhnews.com/4429068

وزيرة التخطيط تعلن عن موعد اجتماع مجلس حوكمة التجارة العربية الأفريقية

https://www.albawabhnews.com/4429013

وزيرة الصناعة تستعرض مع رئيس المؤسسة الإسلامية للتمويل مشروعات التعاون

https://www.albawabhnews.com/4428970

غدا.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن والإسكان المتميز والاجتماعي بالسادات

https://www.albawabhnews.com/category/2

التخطيط البوابة نيوز الصكوك الاقتصاد وزيرة الصناعة