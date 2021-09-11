خلال 24 ساعة.. ضبط 5207 مخالفات مرورية متنوعة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:52 ص

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5207 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

2077 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 147 مخالفة السير بدون تراخيص 9 مخالفات الدراجات النارية 34 مخالفة موقف عشوائى.

18 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .