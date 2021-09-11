انطلاق فعاليات الدور الاول لبطولة " سي أي بي مصر" الدولية المفتوحة للأسكواش

السبت 11/سبتمبر/2021 - 12:29 ص

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار، شهد اليوم الأول من بطولة سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 1202 البلاتينية للرجال منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين المصريين، حيث فاز وتأهل كل من اللاعب كريم الحمامي واللاعب محمد الشربينى واللاعب يوسف سليمان واللاعب يحيى النوسانى إلى الدور الثاني.

نتائج اللاعبين المصريين بالدور الأول:

فوز اللاعب كريم الحمامي علي اللاعب كريستوفر بينى من جامايكا بثلاثة اشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي

9-11، 11-8، 11-6، 11-2

فوز اللاعب محمد الشربينى علي فراز خان من أمريكا بثلاثة اشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 11-9، 11-13، 12-10

فوز اللاعب يحيى النوسانى علي طيب أسلم من باكستان بثلاثة اشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

9-11، 11-1، 11-4، 11-8

فوز اللاعب يوسف سليمان علي أوجست دوسورمن فرنسا بثلاثة اشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

6-11، 4-11، 11-1، 11-3، 11-8

هزيمة اللاعب مازن جمال أمام شاه جهان خان من الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة اشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 12-10، 11-6

هزيمة اللاعب إبراهيم القباني أمام بابتيست ماسوتي من فرنسا بثلاثة اشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-2، 11-6.

نتائج باقي مباريات الدور الأول من بطولة سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 1202 البلاتينية للرجال:

فاز اللاعب جريج لوبان (اسكتلندا) على اللاعب بيرنات جاومي (اسبانيا) بثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

13-11، 11-5، 11-5

فاز اللاعب أرتورو سالازار (المكسيك) على اللاعب ماكس لي (هونج كونج) بثلاث أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

12-10، 10-12، 11-4، 13-11

فاز اللاعب تود هاريتي (الولايات المتحدة الأمريكية) على اللاعب سيد أزلان أمجد ( قطر) بثلاث أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:3-11،9-11، 5-11، 3-11

فاز اللاعب سيزار سالازار (المكسيك) على اللاعب هنري ليونج (هونج كونج) بثلاث أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11، 11-8، 11-9، 4-11، 11-9

فاز اللاعب إيكر باجاريس برنابيو إسبانيا على اللاعب تسز كوان لاو (هونج كونج) بثلاث أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:12-10 11-5، 11-8، 9-11، 11-13،

فاز اللاعب رافائيل كاندرا (ألمانيا) على ريوسي كوباياشي (اليابان) بثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 11-2، 11-9

فاز اللاعب ماتيو كاستانييت (فرنسا) على ديميتري شتاينمان (سويسرا) بثلاث أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

8-11، 11-8، 11-5، 11-6

فاز اللاعب لوكاس سيرمي (فرنسا) على سيباستيان بونماليس (فرنسا) بثلاث أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-7، 11-8، 3-11، 15-13

فاز اللاعب راميت تاندون (الهند) على بورجا جولان (إسبانيا) بثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-7، 11-7، 11-7

فاز اللاعب عبد الله محمد التميمي (قطر)على اللاعب مارتن سفيك (التشيك) ) بثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

14-12، 11-2، 11-3

أهم تطورات بطولة " سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش2021" البلاتينية للسيدات:

شهد اليوم الأول من بطولة سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2021 البلاتينية للسيدات أداء حماسي ومشرف من قبل اللاعبات المصريات، حيث تأهل كل من اللاعبة هنا رمضان واللاعبة مريم متولي واللاعبة ندى عباس واللاعبة جانا شيحة واللاعبة فريدة محمد الي الدور الثاني

نتائج اللاعبات المصريات بالدور الأول

فازت اللاعبة هنا رمضان على مواطنتها زينة ميكاوي ب ثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-9، 11-7، 9-11، 17-15

فازت اللاعبة مريم متولي على تزي لوك هو (هونج كونج) ب ثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-4، 11-5، 12-10

فازت اللاعبة ندى عباس على مواطنتها هنا معتز بثلاث أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-3، 8-11، 12-10، 11-6

فازت اللاعبة جانا شيحة على انورا فيلارد (فرنسا) بثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-2، 11-7

فازت اللاعبة فريدة محمد على اللاعبة ٍانا سيرم (التشيك) بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-9، 11-6، 11-7

هزيمة اللاعبة منة حامد أمام اللاعبة إميلي ويتلوك (ويلز) بثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-9، 14-12، 11-4

هزيمة اللاعبة فيروز أبو الخير أمام الكسندرا فولر (جمهورية جنوب افريقيا) بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-8، 11-5، 11-3

هزيمة اللاعبة ميار هاني أمام سيندي ميرلو (سويسرا ) بثلاثة أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

4-11، 11-6، 7-11، 11-9، 11-5

هزيمة اللاعبة سناء إبراهيم أمام ليزا أيتكين (سكوتلاند) بثلاثة أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

8-11، 11-7، 11-6، 5-11 ،11-0

هزيمة اللاعبة منة ناصر أمام ميلو فان دير هيجدن (هولندا) بثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-9، 11-2، 11-6

هزيمة اللاعبة ملك خفاجي أمام دونا لوبان (أستراليا) بثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-1، 11-5

نتائج باقي مباريات الدور الأول " سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2021" البلاتينية للسيدات:

فازت اللاعبة لوسي تورميل (إنجلترا) على اللاعبة فانيسا تشو من (هونج كونج) بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-6، 11-5

فازت اللاعبة ليو شيلينج (هونج كونج) على اللاعبة اينيتا ماكيفيتشا (لاتفيا) بثلاثة أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 11-9 ،6-11، 1-11 ،11-6

فازت اللاعبة جاسمين هاتون (إنجلترا) على اللاعبة لي كا يي (هونج كونج) بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11، 11-6، 11-6، 11-5

فازت اللاعبة ميليسا ألفيس (فرنسا) على Tsz-وينج تونج (هونج كونج) بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 13-11، 10-12، 11-7

فازت اللاعبة كولن أومارد (فرنسا) على إميليا سويني (فنلندا) بثلاثة أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-9، 11-8، 7-11، 8-11، 11-1