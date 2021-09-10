سيامة 3 دياكونيين جدد شمال فرنسا

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:08 م

احتفلت إيبارشية باريس وشمال فرنسا أمس بسيامة ثلاثة من خدامها في درجة "دياكون" (شماس كامل)، بيد نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية.

جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي أقيم في مطلع الاجتماع الشهري لمجمع كهنة الإيبارشية ، والذي تولى خدمته نيافة الأنبا مارك.

الشمامسة الجدد هم:

- الشماس عطاالله مجلي باسم دياكون تادرس

- الشماس ناظم أندراوس باسم دياكون بولس

- الشماس مجدى يوسف دياكون أبرآم.