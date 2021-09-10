مصرع شاب وخطيبته غرقا في سوهاج

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:45 م

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج جهودها لانتشال جثتي شاب وخطيبته،غرقا في نهر النيل بدائرة مركز طما شمال المحافظة.

وأكد شهود عيان أن الشاب وخطيبته كانا يتناولان الطعام علي ضفة نهر النيل، وأثناء سير الفتاة اختل توازنها، وسقطت في المياه ونزل خطيبها محاولا انقاذها إلا أنه غرق معها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري الي مكان الواقعة، ويجري تمشيط المنطقة للعثور علي الجثتين.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج بلاغا بغرق شخصين في نهر النيل أمام قرية فاو غرب دائرة مركز طما شمال سوهاج، وتم الدفع بسيارة اسعاف للمنطقة وإبلاغ السلطات الأمنية، وكلف اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج،بانتقال قوات الانقاذ النهري لانتشال الجثتين من مياه النهر.



وانتقل إلي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقيادات فرع بحث الشمال وتبين من المعاينة والفحص غرق كل من "ن. م" 18 عامًا،وخطيبته "ن. ح. ق" 17 عامًا، ويقيمان بدائرة مركز طما، أثناء خروجهما للتنزه، برفقة اسرتيهما، وأشارت التحريات إلى أنه أثناء تواجدهماعلى حافة النيل انزلقت قدميهما ولقيا مصرعهما غرقًا، وجارٍ تكثيف الجهود لانتشال الجثتين، بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتحرر عن ذلكالمحضر اللازم.