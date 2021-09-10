ميار شريف تتأهل لنصف نهائي بطولة ألمانيا للتنس

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 04:47 م

تأهلت ميار الشريف، بطلة مصر في التنس، إلى نصف نهائي بطولة المانيا wta125 بعد فوزها الكاسح على لاعبة سلوفاكيا سامركوفا ريبكا بمجموعتين نظيفتين في إنجاز تاريخي للتنس المصري.

وكانت ميار شريف قد حصدت المركز الثانى فى بطولة إسبانيا الدولية للتنس، بعد الخسارة أمام الهولندية ارنثا روس، المصنفة الأولى فى البطولة 0-2 بالمباراة النهائية.

وأعربت نجمة التنس المصرية ميار شريف عن سعادتها الكبيرة وفخرها بأنها أول مصرية تدخل نادى الـ100 لكبار لاعبى التنس فى العالم، مؤكدة أنها خطوة فى مشوار جميل تحقق لها، متمنية أن تظل تفيد الرياضة المصرية وبلدها مصر.

وقالت ميار عبر حسابها على "فيس بوك": "شعور مش عادى، سعيدة وفخورة بكونى مصرية، عربية وأفريقية، سعيدة بإن أنا بنت مصر اللى وصلت إنها تكون أول مصرية تدخل نادى الـ100 الكبار فى عالم التنس لأول مرة فى التاريخ".

وأضافت ميار: "خطوة فى مشوار جميل اتحققت بفضل ربنا، وبفضل حاجات كتير وناس كتير.. أهلى، فريقى، رعاتى، جمهورى، مؤسسات الدولة والإعلام، وناس كتير هشكرهم واحد واحد، حاجة كبيرة إنى أكون قدوة، مسئولية كبيرة بس جميلة ودافع لقدام، دافع لحاجات كتير جاية إن شاء الله". واختتمت ميار: "أتمنى أفضل أنفع ناسى، الرياضة المصرية وبلدى مصر، واللى جاى أحسن إن شاء الله".