الجمعة 10 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

معرض الناس حواديت على منصة ألبوم الوطن للفنون المرئية

ألبوم وطن
ألبوم وطن
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تواصل منصة ألبوم الوطن للفنون المرئية فعالياتها الهامة ورحلتها مع التميز والفنون ونشر الإبداع مستمرة منذ أن أعلن عنها الإعلامي والفوتوغرافي أحمد راضي مؤسس ألبوم الوطن وصاحب المبادرة المبادرة الذي نجح مع فريق عمل مبادرة ألبوم الوطن للفنون المرئية في تنظيم أكثر من ملتقي دولي إلكتروني للتصوير الفوتوغرافي شارك من خلالها العشرات من المصورين من مصر ومن مختلف الدول وعن الفعالية الجديدة والخاصة بتنظيم معرض اليكتروني للفنان التشكيلي أحمد عبد الجواد وفي تصريح خاص للبوابة نيوز أكد الإعلامي والفوتوغرافي أحمد راضي أنه قام بالتواصل مع العديد من الأسماء الهامة والمتميزة من الفنانين التشكيليين لتنظيم معارض اليكترونية لهم علي منصة ألبوم الوطن للفنون المرئية وأضاف أحمد راضي مؤسس ألبوم الوطن للفنون المرئية أنه بالفعل تم الاتفاق مع الكثير من الأسماء في مصر وفي بعض الدول العربية ونبدأ يوم ١٢ من هذا الشهر المعرض الخاص للفنان التشكيلي أحمد عبد الجواد  والذي يحمل عنوان الناس حواديت والفنان أحمد عبد الجواد

 له العديد من المعارض الهامة والمتميزة منها
معرض بالأكاديمية المصرية بروما عام ١٩٩٥
ومعرض بالمركز الثقافى اليونانى بالإسكندرية 1997، 1999، 2001 .

ومعرض بنادى البحر المتوسط الفرنسى فى الأقصر  عام 2003 . 
ومعرض (انشودة مكان) بمركز الهناجر بالأوبرا 2003 . 
و معرض (بنات القمر) بالمكتبة الموسيقية بالأوبرا 2004 
معرض بالمركز الثقافى اليونانى بالإسكندرية أكتوبر 2005 . 
و معرض ( وجوه من نور ) بقاعة الفنون بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا نوفمبر 2010 . 
معرض بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية يونيو 2012 . 
-دو معرض ( بيوت النيل )بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا ديسمبر 2014 . 
و معرض ( عباءة النيل ) بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا يناير 2017 . 
وغيرها من المعارض الخاصة والجماعة في مصر وخارجها 
وأضاف أحمد راضي أن معرض الفنان التشكيلي أحمد عبد الجواد الذي يبدأ علي منصة ألبوم الوطن يوم ٩/١٢ يستمر حتي آخر الشهر علي منصة ألبوم الوطن وسوف نقدم بعد ذلك مجموعة معارض اليكترونية  اخري علي منصة ألبوم الوطن  لأسماء هامة في عالم الفن التشكيلي

ألبوم الوطن الفنون المرئية المكتبة الموسيقية

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