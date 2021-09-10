«نونو سانتو» أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال أغسطس

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 03:12 م

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" اليوم الجمعة، فوز المدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير بجائزة مدرب الشهر في المسابقة عن شهر أغسطس الماضي.

وحصل سانتو على الجائزة بعد الأداء الجيد الذي قدمه فريق توتنهام في شهر أغسطس المُنقضي منذ بداية الدوري الإنجليزي.

وتفوق نونو سانتوس على الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي والإسباني رافا بينتيز، مدرب إيفرتون وديفيد مويس، المدير الفني لوست هام.

3️⃣ wins, 3️⃣ goals, 3️⃣ clean sheets



👔 Nuno Espirito Santo is your @BarclaysFooty Manager of the Month#PLAwards pic.twitter.com/LjImoj0MNk — Premier League (@premierleague) September 10, 2021

وخاض توتنهام في شهر أغسطس تحت قيادة نونو سانتو، 3 مباريات حقق الفوز فيها جميعا كما نجح في الخروج بشباكٍ نظيفة في الثلاث لقاءات، ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 9 نقاط والعلامة الكاملة.

ويلتقي توتنهام في الواحدة ونصف غدًا السبت أمام كريستال بالاس، بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما حصد المهاجم الإنجليزي ميشيل أنطونيو لاعب فريق وست هام يونايتد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أغسطس الماضي، بعد أدائه الرائع في أول 3 جولات لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ميشيل أنطونيو لاعب فريق وست هام

وتفوق أنطونيو على زميله الجزائري سعيد بن رحمة، والإسباني ماركوس ألونسو، ظهير أيسر تشيلسي، وإريك داير، مدافع توتنهام، وديماراي جراي، جناح إيفرتون، وماسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد.

وفاز أنطونيو الجائزة بعدما سجل 4 أهداف ليتربع على صدارة ترتيب هدافي المسابقة إضافة لصناعته 3 أهداف مع وست هام.