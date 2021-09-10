آداب سوهاج تناقش آلية تعميم الكتاب الإلكترونى للعام الدراسي الجديد

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:07 م

ترأس الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب في جامعة سوهاج اجتماعا لمناقشة آلية تعميم الكتاب الإلكترونى للعام الدراسي الجديد وفقالتوجيهات وزارة التعليم العالي وجاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد توفيق وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع و الدكتور محمودمراد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة ايمان حماد مدير وحدة الخدمات الإلكترونية والدكتور محمد حفنى مدير وحدة الكتابالالكترونى ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وناقش الاجتماع ايضا تدريب اعضاء هيئة التدريس على التعامل معه ووضع خطة لتدريب الطلاب على التعامل معه ، حيث قال الدكتور كريم مصلح، “إن هذا يعد رؤية للدولة المصرية تجاه التحول الرقمي وأن تحول الكتاب للشكل الإلكتروني ما هو إلا وسيلة لغاية مهمة هي وصول المادة العلمية للطالب في اي مكان يتواجد به وبأيسر الطرق تمهيدا للسعي لتحويل مصر بأكملها الى الحكومة الالكترونية”.

وتحدث الدكتورمحمود مراد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عن قواعد التعامل مع الكتاب الالكتروني ومحددات اناحته على منصة زاد للتعليم الاكاديميوقال الدكتور محمد توفيق وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع أن وجود وحدة الكتاب الإكتروني ووظيفتها مهمة في تيسير السبل للربطبين الطالب واستاذه ومساعدة جميع الأساتدة على اتاحة كتبهم بكل سلاسة وبساطة.

وقد أكد كل اساتذه الكلية من رؤساء الاقسام واعضاءهيئة التدريس تأييدهم لفكرة تعميم الكتاب الالكتروني شريطة تأمين وصوله لجميع الطلاب من خلال منصة زاد التعليمية بالجامعة واتفقالجميع على آلية مقترحة ونقاط محدده سيتم عرضها على مجلس الكلية القادم ومن ثم تقديم مقترحات كلية الآداب والآلية المحددة التيتوصلوا اليها على مجلس الجامعة القادم.