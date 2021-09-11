نابولي يتحدى يوفنتوس في الدوري الإيطالي

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:39 ص

يستضيف فريق نابولي نظيره يوفنتوس في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب "دييجو مارادونا" ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات.

ويتطلع الفريق السماوي بقيادة المدرب المخضرم لوتشيانو سباليتي لمواصلة الانتصارات بعد الفوز في أول جولتين بالكالتشيو للمنافسة بقوة على اللقب في ظل وجود عناصر مميزة في صفوف الفريق.

وحقق نابولي الفوز في أول جولتين على فينيزيا بهدفين دون رد وعلى جنوى بهدفين مقابل هدف ويمتلك 6 نقاط يتقاسم بها صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة مع إنتر وميلان ولاتسيو.

في المقابل يعاني يوفنتوس صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب الدوري الإيطالي 36 مرة من تراجع النتائج في الموسم الحالي بعدما خسر في الجولة الماضية أمام أمبولي وقبلها تعادل أمام أودينيزي في الجولة الأولى.

وتبدو فرص السيدة العجوز بقيادة المدرب أليجري صعبة في المنافسة على اللقب الموسم الحالي بعد رحيل اللنجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية.