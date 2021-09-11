أرسنال يبحث عن أول فوز بالدوري الإنجليزي من بوابة نوريتش سيتي

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:37 ص

يبحث فريق أرسنال المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد النني، عن أول نقطة في الدوري الإنجليزي عندما يستضيف نظيره نوريتش سيتي في الرابعة مساء اليوم السبت على ملعب "الإمارات" بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتلقى الجانرز الهزيمة في الجولات الثلاثية الماضية أمام برينتفورد وتشيلسي ومانشستر سيتي، ويتذيل جدول البريميرليج بدون رصيد من النقاط.

ويغيب محمد النني عن صفوف أرسنال بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية ومن المنتظر أن يعود بعد أسبوعين أو 3 أسابيع وفقا لبيان النادي الإنجليزي.

ويتطلع ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز لتصحيح الأوضاع بعد فترة التوقف الدولي واستعادة التوازن خاصة أن الفريق لن يتحمل أي خسارة جديدة قد تطيح بالمدير الفني مبكرا.

وكان أرسنال تعرض للهزيمة القاسية في الجولة الماضية على يد فريق مانشستر سيتي بخماسية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد بقمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

أحرز أهداف مانشستر سيتي، إلكاي جوندوجان وفيران توريس (هدفين) وجابرييل جيسوس ورودري في الدقائق 7 و12 و43 و53 و84 على الترتيب من أحداث المباراة.

وفي مباراة أخرى، يستضيف تشيلسي نظيره آستون فيلا المحترف في صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه والذي يغيب هو الآخر بسبب الإصابة بالرباط الصليبي التي تعرض لها في أبريل الماضي ولا يزال في فترة التأهيل.