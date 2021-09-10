تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:27 ص

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلى ، صباح اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، بعد أن شهد سعر جرام الذهب تراجعاً صباح أمس الخميس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الخميس نحو 821 جنيها، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 522 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس نحو 448 جنيها.

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 "وهو الأعلى سعرا في مصر" حوالي 893 جنيه للجرام الواحد، ويأتي هذا في الوقت الذي تراجع المعدن الأصفر بشكل طفيف في البورصات العالمية لتسجل 1792 دولار للأوقية.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21" و هو العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر حاليا 784جنيه، بينما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 تراجعاً ليبلغ 672 جنيه خلال تعاملات اليوم .

أسعار الذهب اليوم الجمعة:

عيار 24 من 894 إلى 896 جنيها

عيار 22 من 819 إلى 821 جنيها

عيار 21 من 782 إلى 784 جنيهأ

عيار 18 من 670 إلى 672 جنيها

عيار 14 من 521 إلى 523 جنيها

عيار 12 من 447 إلى 448 جنيها

كما سجل سعر الجنيه الذهب" و وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر رواجا ومبيعا في مصر" اليوم تراجعاً ليسجل 6272 جنيها، وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 " ويزِن 1000 جرام" بلغ حوالى 893 ألف جنيه، اليوم، وسجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1794 دولار للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وعالميا، تراجع الذهب، متأثرا بارتفاع الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي على الاقبال على المخاطرة، في حين ترقب المستثمرون أي إشارات من بنوك مركزية كبيرة بعدما لمح صناع سياسات إلى دعمهم لتقليص إجراءات التحفيز في حقبة الجائحة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1788.11 دولار للأونصة ليحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين بلغه في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1789.70 دولار للأونصة بينما استقر الدولار، وهو ملاذ آمن منافس للذهب، بعدما صعد لثلاثة أيام متتالية.