بعد "هاتريك" بوليفيا.. ميسي يتخطى بيليه ويطارد رونالدو

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:28 ص

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لقارة أمريكا الجنوبية برصيد 79 هدفاً بعدما أحرز 3 أهداف "هاتريك" في مرمى منتخب بوليفيا ليقود منتخب التانجو للفوز بثلاثية في الجولة العاشرة من تصفيات قار أمريكا الجنوبية للمونديال.

وتخطي ليونيل ميسي الرقم القياسي السابق للأكثر تسجيلا للأهداف الدولية في قارة امريكا الجنوبية والمسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه برصيد 77 هدفاً.

كما تخطى النجم الارجنتيني أيضًا رقم المهاجم الإماراتي علي مبخوت صاحب الـ77 هدفًا ليصبح في المركز الثاني بوصافة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية من غير المعتزلين حيث لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي على الصعيد الدولي بمختلف قارات العالم برصيد 111 هدفًا دوليًا.

وقالت شبكة "سكواكا" للإحصائيات إن ليونيل ميسي رفع رصيده إلى 55 هاتريك في مشواره الكروي واقترب من رقم غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال الذي يمتلك في رصيد 57 هاتريك.

وعقب الفوز وصل رصيد منتخب الأرجنتين إلى 18 نقطة في المركز الثاني خلف منتخب البرازيل متصدر التصفيات برصيد 24 نقطة ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى كأس العالم 2022 مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.