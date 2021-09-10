سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 أغسطس 2021

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:09 ص

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2021، عند آخر سعر فى تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، العاملة في سوق الصرف المصرية أمس الخميس.

وسجل متوسط سعر الدولار، في 29 بنكا حكومي وخاص عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي، والأهلي الكويتي، بينما جاء أقل سعر للدولار في مصر، في بنكي الأهلي ومصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء ، و 15.73 جنيه للبيع.

فى بنك الإسكندرية وصل سعر الدولار إلي 15.64 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء ، و 15.75 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار فى بنك مصر 15.63 جنيه للشراء ، و 15.73 جنيه للبيع.

أما في البنك التجارى الدولى "cib" بلغ سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 19 بنكا، منها بنك الإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، والتجاري الدولي، وقناة السويس، والقاهرة، والعربي الأفريقي، وبنك HSBC، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والمصري الخليجي.