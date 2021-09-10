تصفيات كأس العالم.. نيمار يقود هجوم البرازيل أمام بيرو

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:57 ص

أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الذي يخوض به مباراة بيرو بعد قليل على ملعب "أرينا بيرنامبوكو"، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

يدخل منتخب البرازيل اللقاء وهو يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة، بعدما حقق السيلسياو الانتصار في سبع مباريات على التوالي بينما تم الغاء مباراة البرازيل والأرجنتين في الجولة قبل الماضية بعد توقفها عقب دخول مسئولي وزارة الصحة لإخراج لاعبي الأرجنتين لخرقهم الإجراءات الاحترازية بينما بيرو يحتل منتخب بيرو المركز السابع بـ8 نقاط.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي

حراسة المرمى: ويفرتون بيريرا.

خط الدفاع: دانيلو، لوكاس فيريسيمو، ميليتاو، ساندرو.

خط الوسط: إيفرتون روبيرو، كاسيميرو، جيروسون، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: نيمار، جابريل باربوسا.

وعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على الأحداث التى وقعت أثناء استضافة المنتخب البرازيلي نظيره الأرجنتينى، وعليه تم تعليق اللقاء، الذي كان ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وقال الـ "فيفا" فى بيانه إنه سينظر في تقارير مسؤولي مباراة البرازيل مع الأرجنتين ويتخذ القرار وفقا لذلك، معربا عن أسفه بسبب المشاهد التي وقعت عند إيقاف المباراة.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، قرر تعليق مباراة البرازيل والارجنتين، بعد بدء المباراة بـ7 دقائق، وذلك بعد اقتحام مسؤولون من وزارة الصحة البرازيلية للملعب، مطالبين بخروج 4 لاعبين من منتخب الأرجنتين لضرورة تواجدهم في الحجر الصحي، وفقا لقانون التعامل مع القادمين من إنجلترا، حيث الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ورفض لاعبو الأرجنتين تنفيذ قرار السلطات الصحية ليتم تعليق اللقاء، بعد الدخول إلى غرفة خلع الملابس.

وكان برفقة المنتخب الأرجنتيني كل من إيمليانو مارتينيز وإيمليانو بوينديا من أستون فيلا، إضافة إلى كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو من توتنهام هوتسبير.