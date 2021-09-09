شاهد.. رونالدو يوقع عقد انضمامه لمانشستر يونايتد رسميا

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 11:04 م

وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على عقود الانضمام لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميا اليوم الخميس استعدادا للمشاركة في أول مباراة يوم السبت المقبل مع الشياطين الحمر أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

انضم رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة موسمين.

ونشر نادي مانشستر يونايتد صور لرونالدو وهو يوقع على العقود برفقة المدرب أولي سولشاير وكتب عليها : توقيع العقد.

كما نشرت الصفحة الرسمية للشياطين الحمر فيديو للنجم البرتغالي من داخل ملعب أولد ترافورد وعلقت عليها: في المنزل.

ووصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدينة مانشستر منذ أيام للانضمام لصفوف الشياطين الحمر بعد مغادرة معسكر المنتخب البرتغالي بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة أيرلندا عقب خلع القميص احتفالا بهدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

سجل رونالدو هدفين في مرمى أيرلندا ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 111 هدف دولي مع منتخب البرتغال ويتخطي رقم الإيراني على دائي.

كان مانشستر يونايتد أعلن منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القميص رقم 7 بعد تنازل المهاجم الأوروجوياني كافاني عنه للأسطورة العائد للنادي بعد 12 عاما.

وأعلن مانشستر يونايتد عن القائمة التي يخوض بها دوري الأبطال والتي ضمت

حراسة المرمى: دي خيا ، هندرسون ، هيتون

خط الدفاع: ليندلوف ، بايلي ، ماجواير ، فاران ، دالوت ، شو ، تيليس ، بيساكا

خط الوسط : بوجبا ، ماتا ، لينجارد ، آماد ، فريد ، برونو، سانشو ، ماتيتش ، دي بيك ، ماكتوميناي.

خط الهجوم: رونالدو ، راشفورد ، كافاني ، مارسيل.

https://twitter.com/ManUtd/status/1435996625865003020?s=19