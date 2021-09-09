الجمعة 10 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نيفين القباج تنعي رجل الأعمال محمود العربي

وزيرة التضامن تنعي
وزيرة التضامن تنعي محمود العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجميع العاملين بالوزارة بمزيد من الحزن والأسي رجل الأعمال محمود العربي صاحب ومؤسس مؤسسة مجموعة العربي، والذى وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ ٨٩ عامًا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفقيد الراحل كان رائدًا في نهضة الصناعة الوطنية، وكان نموذجًا في رعاية وحماية عٌمَّالِه، كما أن له إسهامات  في العمل الأهلي لا تخفى على الجميع، كما كان فاعلًا للخير بكل إخلاص، فأقام أكبر مستشفي في قريته بأشمون، ومدرسة للتعليم الصناعي، بالإضافة إلي العديد من المشروعات الكبري التي كان لها مردود اجتماعي كبير علي المواطنين.

وتتقدم وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التعازى إلى أسرته  سائلة المولي العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وكثير الدعاء..وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مشروعات رجل الأعمال جميع العاملين الصناعة الوطنية محمود العربي التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وزيرة التضامن المشروعات الكبرى

موضوعات متعلقة

القباج: تقديم الخدمات العلاجية لـ88 ألف مريض إدمان مجانًا في سرية تامة