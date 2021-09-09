نيفين القباج تنعي رجل الأعمال محمود العربي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 09:21 م

نعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجميع العاملين بالوزارة بمزيد من الحزن والأسي رجل الأعمال محمود العربي صاحب ومؤسس مؤسسة مجموعة العربي، والذى وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ ٨٩ عامًا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفقيد الراحل كان رائدًا في نهضة الصناعة الوطنية، وكان نموذجًا في رعاية وحماية عٌمَّالِه، كما أن له إسهامات في العمل الأهلي لا تخفى على الجميع، كما كان فاعلًا للخير بكل إخلاص، فأقام أكبر مستشفي في قريته بأشمون، ومدرسة للتعليم الصناعي، بالإضافة إلي العديد من المشروعات الكبري التي كان لها مردود اجتماعي كبير علي المواطنين.

وتتقدم وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التعازى إلى أسرته سائلة المولي العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وكثير الدعاء..وإنا لله وإنا إليه راجعون.