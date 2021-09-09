سعر الدولار مساء اليوم الخميس 9 أغسطس 2021

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:50 م

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بداية تداولات مساء اليوم الخميس، 9 سبتمبر 2021، في نهاية تعاملات البنوك، وشركات الصرافة ، العاملة في سوق الصرف المصرية .

و هيمن متوسط سعر الدولار، في 29 بنكا حكومي وخاص عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

بينما جاء أقل سعر للدولار في مصر ، في بنكي الأهلي ومصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع .

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء ، و 15.73 جنيه للبيع.

فى بنك الإسكندرية وصل سعر الدولار إلي 15.64 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء ، و 15.75 جنيه للبيع.

و حقق سعر الدولار فى بنك مصر 15.63 جنيه للشراء ، و 15.73 جنيه للبيع.

اما فى البنك التجارى الدولى "cib" بلغ سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 19 بنكا، منها بنك الإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، والتجاري الدولي، وقناة السويس، والقاهرة، والعربي الأفريقي، وبنك HSBC، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والمصري الخليجي.

